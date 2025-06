Comme on l’a précisé hier, la poignée de main entre Sakkari et Putinsteva n’a pas été très chaleu­reuse et cela a engendré quelques réac­tions sur les réseaux. La joueuse grecque a voulu se défendre car son adver­saire avait affirmé que personne n’aime Maria sur le circuit.

« Je ne pense pas qu’elle m’in­vi­tera à dîner de toute notre vie, alors honnê­te­ment, je m’en fiche ». J’ai de très bonnes amies et j’irai dîner avec elles. Je vais en rester là et dire que je la respecte en tant que joueuse, mais c’est tout »