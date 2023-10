Les huit joueuses les plus perfor­mantes de la saison 2023 se sont mises sur leur 31 avant le début du Masters de fin d’année à Cancun.

Après avoir posé face aux photo­graphes, elles ont été invi­tées à partager leur accom­pa­gnant de rêve pour l’événement.

WTA Finalists reveal dream plus ones :



Pegula : ‘Dua Lipa’



Sakkari : ‘Henry Cavill’



Coco Gauff : ‘Zendaya’



Vondrousova : ‘I have everyone I need’



Rybakina : ‘My sister’



Jabeur : ‘Jessica Alba’



Sabalenka : ‘David Beckham’



Swiatek : ‘Taylor Swift…’



pic.twitter.com/nVK4fRdfAc