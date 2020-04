En Australie, il y a une religion, c’est le football australien. L’AFL qui gère le championnat professionnel cherche donc une solution pour reprendre la compétition dans les meilleurs conditions possibles. L’idée proposée est une totale quarantaine sur 20 semaines pour que le championnat puisse se terminer. Une proposition qui a donc suscité de vives réactions. Pour l’Australien, cette quarantaine sans voir ses proches, ressemble à ce qu’il a vécu dans sa carrière quand il devait partir loin de chez lui : « J’ai joué au tennis en Ouzbékistan et en Algérie pendant la guerre civile en Algérie quand j’étais là-bas … Je ne dis pas que c’est ce que les joueurs de football devraient endurer non plus, je peux comprendre le fait d’être absent et d’avoir à faire face aux problèmes surtout quand vous êtes seuls sur la route pendant ces longues périodes. On parle d’une quarantaine stricte et dure mais je précise que pour beaucoup de joueurs et pour une grande partie de ma carrière, ce fut 35 à 40 semaines par an sur la route avec juste votre entraîneur, loin de la famille et des amis »