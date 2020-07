Sam Groth est inquiet. Il faut dire que le nombre de cas qui grimpe dangereusement outre-atlantique alors qu’en Australie le virus est presque inexistant. On peut comprendre la peur du géant australien qui a donc proposé un sondage pour savoir si « sa » communauté approuvait l’idée que l’US Open puisse avoir lieu. Il sera intéressant un peu plus tard d’analyser les résultats même si aujourd’hui le processus de reprise est enclenché et que sauf rebondissement, le tennis reprendra bien début août.

Does the @usopen go ahead ? — Sam Groth (@SamGrothTennis) July 3, 2020