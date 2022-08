Dans le très inté­res­sant entre­tien de Pete Sampras concocté par l’Equipe Mag, l’an­cien numéro 1 mondial a été forcé­ment ques­tionné sur le fameux débat du GOAT. Pistol Pete n’a pas fait l’im­passe sur le sujet bien au contraire.

« C’est une ques­tion impos­sible. Un coup à te disputer avec tout le monde, Novak, Rod Laver. (Rires.) Novak a réalisé des choses incroyables ces dix dernières années. Il a des bonnes stats contre la plupart des joueurs. C’est aussi celui qui est resté le plus long­temps numéro 1 mondial. Il a gagné partout. Sur les chiffres, il les a tous, sauf celui des Grands Chelems. Non, vrai­ment, c’est trop diffi­cile pour moi de répondre. C’est comme si vous me deman­diez de choisir entre une Ferrari et une Lamborghini. (Rires.) »