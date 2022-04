Entre compa­triotes Britanniques, l’hu­mour est presque une religion.

Connus pour se clasher régu­liè­re­ment sur la toile, Andy Murray et Liam Broady ont remis ça. Et cette fois, c’est ce dernier qui en a pris pour son grade.

Alors qu’Andy, via son compter Twitter, se deman­dait si le tennis faisait partie des sports les plus diffi­ciles au monde avec certains sports de combat : « Quels sont les sports les plus durs ? La boxe et l’UFC sont là‐haut à coup sûr et je ne dis pas que le tennis est le plus diffi­cile, mais c’est près du sommet ! », ce à quoi le 138e mondial a répondu un peu trop sérieu­se­ment : « Le tennis est loin d’être en tête. Presque tous les arts martiaux arrivent en tête, puis les sports de contact. Puis la plupart des événe­ments athlétiques. »

Une parfaite occa­sion pour l’an­cien numéro 1 mondial de « se payer » son pote en place publique : « Au niveau auquel tu joues, je suis d’ac­cord. Le tennis de club/amateur n’est pas proche du sommet. » Jeu, set et match.