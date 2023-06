« Depuis que j’ai arrêté ma carrière, j’ai été contacté par quatre fédé­ra­tions étran­gères et je n’ai jamais reçu un coup de fil de la FFT », affir­mait Fabrice Santoro jeudi soir sur le plateau de Prime Video, au moment de s’ex­primer sur l’échec du tennis tricolore.

Contacté par We Love Tennis, l’an­cien président de la FFT Bernard Giudicelli avait contredit ces propos en affir­mant qu’il avait proposé à Fabrice « d’accompagner des jeunes dans les tour­nois inter­na­tio­naux, et il avait refusé. »

L’actuel consul­tant a fina­le­ment répondu à Giudicelli, sans le citer, lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« À l’issue de ma carrière, j’ai eu pas mal de demandes de l’étranger pour colla­borer avec diffé­rentes fédé­ra­tions. Mais je me disais que, d’une part, j’avais envie de vivre en France parce que j’avais été assez privé de mon pays pendant vingt, vingt‐cinq ans de circuit et, d’autre part, je me tenais à la dispo­si­tion de ma Fédération. J’ai arrêté en 2010, je n’étais pas en posi­tion de deman­deur, je ne cherche pas de travail, j’en ai déjà beau­coup, mais je me disais qu’on allait m’ap­peler. Je pense faire partie des cinq ou dix anciens joueurs capables de trans­mettre des messages. Bah on ne m’a rien proposé d’ac­cep­table. Quand on me suggère de m’oc­cuper des 12–13 ans, c’est comme si on deman­dait au pâtis­sier Christophe Michalak de faire une blan­quette de veau. Mes compé­tences, si j’en ai, sont sur le très haut niveau, pas sur le secteur de la forma­tion. Il y a des dizaines d’en­traî­neurs meilleurs que moi. J’ai déjà été en face de gamins de 10 ans, je ne suis pas bon dans ce domaine, je ne suis pas éducateur. »