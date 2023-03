Au cours d’une longue et passion­nante inter­view réalisée chez nos confrères d’Essentially Sports, Sascha Bajin, actuel entraî­neur de Karolina Pliskova, ancien spar­ring partner de Serena Williams et qui a égale­ment travaillé avec Naomi Osaka et Victoria Azarenka, a expliqué à quel point son métier pouvait être dévorant.

« Je ne sais pas si j’en­trai­ne­rais un jouer sur le circuit ATP. Honnêtement, je ne pense pas à mon prochain enga­ge­ment. J’ai vrai­ment mis tout ce que je pouvais pour aider la joueuse avec laquelle je suis en ce moment. Vous savez, j’ai sacrifié ma propre vie person­nelle pour être entraî­neur. J’ai manqué le mariage de ma mère à cause d’un entraî­ne­ment avec Sloane Stephens. J’ai manqué le mariage de ma soeur à cause de jours d’en­traî­ne­ment, même pas à cause des tour­nois. C’était juste des jours d’en­traî­ne­ment de pré‐saison, tu sais. Je n’ai pas été à des mariages, je n’ai pas été à des funé­railles, pas d’an­ni­ver­saires, pas de vacances, je n’ai jamais demandé un jour de congé dans ma vie. Donc, je veux vrai­ment aider ma joueuse. Je veux aussi évidem­ment être le meilleur coach possible et avoir le plus de succès possible, je veux être la meilleure version de moi‐même. Et pour y parvenir, je dois aider ma joueuse autant que possible. Et cela demande beau­coup de dévoue­ment. Cela demande beau­coup de travail et c’est pour­quoi je n’ai pas le temps de penser à quel­qu’un d’autre ou à autre chose. Je suis donc avec Kaja (surnom de Pliskova). C’est mon travail et c’est ce que je vais essayer de faire. »