Si Gaël va vivre en 2026 sa dernière année de compétition, il commence déjà à préparer sa nouvelle vie, celle d’un papa bien présent et qui est capable aussi de bien gérer sa maison.
Gael and Elina are hilarious ! 😂😂 pic.twitter.com/oYxCbdsCbU— LaWanda (@lawanda50) November 26, 2025
Dans cette vidéo hilarante, on comprend qu’Elina a su le dresser pour qu’il puisse faire quelques taches ménagères pendant qu’elle se relaxe tranquille. Voila un bel exemple de couple moderne même s’il parait évident qu’ils ont aussi du personnel de maison.
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 11:56