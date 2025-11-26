Si Gaël va vivre en 2026 sa dernière année de compé­ti­tion, il commence déjà à préparer sa nouvelle vie, celle d’un papa bien présent et qui est capable aussi de bien gérer sa maison.

Dans cette vidéo hila­rante, on comprend qu’Elina a su le dresser pour qu’il puisse faire quelques taches ména­gères pendant qu’elle se relaxe tran­quille. Voila un bel exemple de couple moderne même s’il parait évident qu’ils ont aussi du personnel de maison.