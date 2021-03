David contre Goliath. Mais juste en ce qui concerne la taille. 41 centi­mètres séparent Diego Schwartzman (1,70m) et Reilly Opelka (2,11m). Un chiffre phara­mi­neux pour deux joueurs profes­sion­nels et de ce niveau. L’Argentin et l’Américain, à l’en­traî­ne­ment ensemble à Miami, en ont profité pour prendre la pause côte à côte. La diffé­rence de gabarit est toujours impres­sion­nante à observer. Mais atten­tion, « ce n’est pas la taille qui compte » a précisé Diego Schwartzman sur son compte Instagram…