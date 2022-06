Joueur pro, c’est aussi voyager, changer d’hôtel, et aussi s’ex­poser à des mésa­ven­tures. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé à Eastbourne pour le joueur argentin qui s’est fait voler son porte­feuille avec tout ce que cela induit.

Toujours aussi smart, au lieu de criti­quer le service de sécu­rité de l’hôtel, Diego a préféré remer­cier les personnes qui avaient tenté de lui venir en aide.

« Bonjour à tous ! !! Malheureusement, ce dimanche, on m’a volé de nombreux biens à l’hôtel @HydroHotel d’Eastbourne. Y compris mon passe­port. Les cartes de crédit et diverses autres choses. Merci à tous ceux qui ont pris soin de moi et m’ont demandé si j’avais besoin de quelque chose »

Comme sur le court, Schwartzman reste digne et assez clas­sieux, on est pas vrai­ment surpris.