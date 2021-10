Sebastian Korda est un peu comme un privi­légié sur le circuit, et il n’y a pas de mal à cela. Fils de l’an­cien joueur Petr Korda, ancien 2e joueur mondial et lauréat de l’Open d’Australie 1998, l’ac­tuel 40e mondial côtoie les plus grandes stars de ce sport depuis qu’il est tout petit.

En décembre dernier, pendant l’inter‐saison, on l’a même vu se faire conseiller par le couple mythique André Agassi et Steffi Graf. Ce jeudi, il s’est affiché à l’en­traî­ne­ment avec deux glorieux retraités : Tomas Berdych et Radek Stepanek. On se dit alors que porter un nom connu est toujours un avan­tage dans un monde aussi fermé que celui du tennis.