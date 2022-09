Lors de sa confé­rence de presse après son succès face à Diego Schwartzman, les jour­na­listes améri­cains ont demandé à Frances une anec­dote un peu drôle concer­nant Serena Williams qu’il connait bien.

Frances n’a pas cherché long­temps pour évoquer un match contre la Suisse lors de la Hopman Cup à Perth.

« Je me souviens quand on a joué en mixte à Perth lors de la Hopman Cup en 2019, on jouait contre Federer et Belinda. Roger lui a fait deux aces de suite. Elle était genre, je ne sais pas comment ce gars peut me faire un ace. Du coup, un peu vexée, elle m’a dit : « Ne t’in­quiète pas, on ne va pas perdre. Même si on perd, j’ai 23 titres, il a 20, donc c’est tout bon (rires) »