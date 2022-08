Serena Williams (dans sa autobiographie « Sur la ligne », 2009) : « Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis même pas sûre que j’ai envie qu’on se souvienne de moi comme d’une championne de tennis »

C’est toujours dans les livres que l’on apprend le plus de chose.

Celle de Serena Williams : « Sur la Ligne » aux éditions Michel Lafon édité en 2009 est donc un petit trésor main­te­nant que la légende a décidé d’ar­rêter sa carrière.

D’ailleurs quand on s’y replonge, on y trouve une belle petite pépite en dernière du page de cette bio passionnante.

« Les jour­na­listes et les suppor­ters me demandent souvent quelle image j’ai­me­rais laisser à la fin de ma carrière, et je n’ai jamais réussi à trouver une réponse satis­fai­sante. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis même pas sûre que j’ai envie qu’on se souvienne de moi comme d’une cham­pionne de tennis. Quand l’heure sera venue pour mi d’ar­rêter de courir après les balles sur le court, je ferai autre chose, et c’est peut‐être à ce moment‐là que je marquerai les esprits. Peut‐être que le tennis n’est‐il qu’une phase de ma vie »