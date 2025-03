Depuis la fin de sa carrière à l’US Open en 2022, Serena Williams partage régu­liè­re­ment son quoti­dien avec ses fans. Récemment, la légende du tennis a révélé un trait de sa person­na­lité sur les réseaux sociaux :

« Je suis le genre d’amie qui se couche à 20 heures et qui n’a pas envie de sortir dîner. »

I am a THAT friend that goes to sleep at 8 and always so no thanks to going out for dinner 😩😩🙈🙈