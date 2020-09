Lors de sa victoire en huitièmes de finale ce lundi face à la Grecque Maria Sakkari (6-3, 6-7, 6-3), Serena Williams a pris la place du juge de ligne l’espace d’un point.

5-3 et 30-15, elle sert pour le match. Maria envoie un revers qui semble un peu long et Serena crie « Out ! ». Personne ne bronche. Point Williams, 40-15.