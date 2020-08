Quelques fois les joueurs s’entrainent avec des joueuses. Cette semaine ce fut le cas puisque Serena Williams a échangé des balles avec Stefanos Tsitispas. L’Américaine est donc revenue sur ce moment précieux lors de sa conférence de presse en expliquant ce que cela lui avait apporté : « J’aime vraiment beaucoup le jeu de Stefanos. Il prend la balle super tôt et la frappe très fort. Cette séance a été précieuse, j’en retire beaucoup de choses, il frappe un peu plus à plat que beaucoup d’hommes, beaucoup de gars de l’ATP. Donc pour moi, ça m’aide évidemment, comme si je devais tellement améliorer mon jeu. Et puis c’est aussi important pour moi de relever ce type défi. Je donne mon maximum parce que je ne veux pas qu’il pense qu’il faille pas jouer à son vrai niveau. C’est donc très utile aussi pour mon mental, car je dois être hyper concentrée, ne rien rater »