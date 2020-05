Lors d’un live avec ses fans, Serena Williams a fait des confidences très personnelles et c’est assez rare pour être souligné. La plus grande joueuse de tous les temps a évoqué sa jeunesse et le fameux premier baiser qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable c’est le moins que l’on puisse dire : « C’était vraiment horrible. Je n’avais pas encore 18 ans, le garçon les avait déjà. Quand il m’a embrassé, j’ai détesté ça. C’était une si mauvaise expérience que je suis rentré directement à la maison. Après c »est vrai aussi que j’ai tendance à dramatiser beaucoup avec ces choses. C’était un garçon italien avec qui je suis maintenant ami, et l’on n’en n’a jamais parlé »