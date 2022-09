Entraîneur, conseiller, capi­taine, ami et confi­dent de Roger Federer, Severin Lüthi a multi­plié les casquettes depuis qu’ils se sont rencon­trés pour la première fois lors d’un cham­pionnat juniors en Suisse il y a plus de 30 ans.

Et après avoir évoqué ses premières drôles de rencontres avec Roger, Severin a raconté une anec­dote après un match « vendangé » face à Jo‐Wilfried Tsonga…

« Ce que les gens ne réalisent peut‐être pas, c’est à quel point Roger est atten­tionné. En 2009, il a perdu un match contre Jo‐Wilfried Tsonga à Montréal après avoir mené 5–1 dans le troi­sième set. J’étais un peu déçu après le match et puis nous étions dans la voiture. Roger m’a dit : ‘Tu vas bien et tout ?’. J’ai répondu : ‘Oui’. J’étais juste déçu et je me suis toujours demandé ce que j’au­rais pu faire de mieux ou de diffé­rent, même si je savais que c’était à lui de jouer à 98 %. Roger m’a dit : ‘Je pense que parfois tu es plus déçu que moi quand je perds un match’. C’était proba­ble­ment vrai ! »