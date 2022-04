Très heureux d’an­noncer le lance­ment de Shapo Shelter, une asso­cia­tion qui aide les animaux dans le besoin, Denis Shapovalov a reçu le soutien public de Nick Kyrgios. « C’est juste incroyable mon frère, grand respect », a écrit l’Australien sur son compte Twitter.

« Je suis telle­ment excitée d’an­noncer le lance­ment de Shapo Shelter. J’ai un énorme amour pour les animaux et au fil des ans, j’ai entendu telle­ment d’his­toires cruelles sur des animaux qui étaient si impuis­sants et j’ai toujours voulu faire plus pour les aider », a écrit le Canadien au grand cœur sur son compte Twitter.