Avant son seizième de finale contre Taylor Fritz à Miami, Denis Shapovalov s’est confié sur sa rela­tion avec la 149e joueuse mondiale Mirjam Bjorklund.

« Mirjam (Bjorklund), ma petite amie, joue un rôle impor­tant dans ma vie. Nous avons pu passer beau­coup plus de temps ensemble et faire des choses amusantes. Où que nous soyons, nous avons toujours des projets à réaliser. J’ai l’im­pres­sion que la vie est très amusante avec elle. J’aime vrai­ment être avec elle, c’est une personne extra­or­di­naire et elle me rend très heureux, on ne peut pas demander mieux », s’est réjoui le Canadien.