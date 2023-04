Le point entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors du septième jeu du premier set de leur demi‐finale sur le Masters 1000 de Miami a logi­que­ment fait le tour du monde (voir ci‐dessous).

Et si les fans et les obser­va­teurs ont exprimé leur joie et leur folie face à ce point digne d’un jeu vidéo, les joueurs ne sont pas en reste comme on a pu le voir par exemple avec John Isner.

Également devant son écran pour assister à ce duel qui deviendra à coup sûr un clas­sique, Denis Shapovalov est allé encore plus loin en parta­geant sa totale exci­ta­tion face à autant de vitesse et de puissance.

Il faut dire que le Canadien est un vrai puriste du jeu offensif, logique donc qu’il soit plusieurs fois tombé à la renverse au cours de cette partie assez dingue, au moins pendant les deux premiers sets.