Les joueurs doivent s’habituer à de nouvelles conditions de jeu et notamment le fait de gérer tout seul leur serviette. Visiblement, le Canadien a eu vraiment du mal à s’y faire comme il l’a explique après son succès face à Cilic : « Je pense que la chose la plus délicate aujourd’hui était de ne pas demander la serviette. Je pense que je l’ai fait environ 10 à 20 fois, et je devais juste m’excuser auprès des ramasseurs de balle. Je suis vraiment désolé »

Denis est pardonné vu le niveau affiché face au Croate.