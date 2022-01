Au final, on aurait pu penser que vu le niveau des « insultes » Daniil Medvedev aurait mérité la première place. Mais la faiblesse de son amende l’a sauvé. C’est donc Denis Shapovalov qui signera le plus gros chèque. Il faut dire que lors de son quart de finale face à Nadal il a été actif et a beau­coup discuter.

A noter que 17 joueurs ont reçu des amendes lors de la quin­zaine austra­lienne contre 5 dans le tableau dames.