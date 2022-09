La Russe qui a eue son premier enfant durant le mois de juillet, inter­ve­nait dans le CMO Podcast de Jim Stengel, elle a été inter­rogé sur son nouveau rôle de maman. Maria Sharapova a confié les chan­ge­ments dans sa nouvelle vie.

« Avoir ce petit enfant, a été ma plus grande victoire et la plus satis­fai­sante. Une toute nouvelle appré­cia­tion de la vie. Cela change telle­ment votre façon de voir le travail. Comment vous regardez votre famille, comment vous prenez vos déci­sions ? J’ai l’im­pres­sion que la gestion du temps a été un grand chan­ge­ment pour moi » s’est exprimée l’ancienne numéro une mondiale « visi­ble­ment » comblée dans sa vie de famille toute nouvelle.