Depuis qu’elle n’est plus sur les courts, Maria multiplie quand même des apparitions sur les réseaux sociaux. Il faut dire que sa communauté de fans est importante. Hier, certains ont du verser une petite larme car la joueuse russe a officialisé le fait qu’elle allait se marier. Le prince choisi, Aleaxander Gilkes, est ce qu’on appelle un business man. Il se dit qu’il serait proche de la famille royale de Grande-Bretagne et notamment du Prince Harry et du Prince William.

On sait que Maria Sharapova ne se mélangeait pas trop avec les autres championnes sur le tour. Il ne devrait pas y avoir des têtes connues du monde du tennis à la « noce » sauf peut-être Dimitrov avec qui elle avait eu une liaison.