Des nouvelles de Maria Sharapova, retraitée depuis février et ces mots : « Tennis, je te dis adieu ». Depuis, la Russe vit à Los Angeles dans une grande maison près de l’océan. Et selon Essentially Sports, Maria aurait encore investi, cette fois dans un ranch. Elle aurait déboursé plus de 8,5 millions de dollars pour acquérir cette propriété de 2 hectares à Santa Barbara.

A 33 ans, la deuxième vie de Maria Sharapova ne semble pas lui déplaire.