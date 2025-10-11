L’ancien star russe du tennis mondial fait la une du Mag de l’Equipe. Un long reportage écrit par notre confrère Quentin Moynet revient sur ce personnage qui a marqué l’histoire de sport.
N•2245. Maria Sharapova.@MariaSharapova @lequipe— Le magazine L’Équipe (@lemaglequipe) October 7, 2025
Interrogée au sujet des fameux cris qu’elle poussait à chaque frappe, Maria a enfin répondu alors même que cette habitude est devenue maintenant un classique sur le circuit que ce soit chez les femmes comme chez les hommes.
« Ce cri, ce n’était pas une façon d’intimider les autres. J’ai commencé à le faire jeune. Cela faisait partie de ma technique de respiration et j’ai continué tout ma carrière sans même y penser »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 11:57