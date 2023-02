Présent à la Berlinale, accom­pagné de sa jeune compagne Lilian de Carvalho Monteiro, 33 ans, et de son fils aîné Noah, Boum Boum a présenté le docu­men­taire qui lui est consacré « Boom ! Boom ! The World vs. Boris Becker » (« Le monde contre Boris Becker » en fran­çais), qui sera diffusé sur Apple TV+ à partir de fin avril.

Relax et cool, Boris avait le sourire après l’enfer vécu en prison.

Auparavant, dans le quoti­dien Bild, il avait été critiqué pour son atti­tude depuis qu’il est à nouveau libre.

En effet, selon son ancienne compagne, Boris joue­rait un rôle devant les médias alors même que sa vision de la vie n’au­rait pas changé et qu’il ne pour­rait se passer d’une vie de strass et de paillettes.

S’exprimant dans ce tabloïd à sensa­tion, Sharleley a été claire : « La prison n’a pas fait de Becker un homme meilleur »