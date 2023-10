Dernièrement Ben Shelton a pu constater que sa célé­bra­tion était devenue vrai­ment légen­daire. Elle s’est surtout démo­cra­tisée, et certains joueurs de foot­ball l’ont déjà adopté. L’Américain qui est un vrai show man est plutôt fier de sa création.

Fabio Fognini a lui aussi imité la célé­bra­tion de Ben Shelton après sa dernière victoire en Challenger. 😅📞



Message envoyé au capi­taine de la sélec­tion italienne de Coupe Davis qui l’avait informé de sa sortie de l’équipe par télé­phone. 👀pic.twitter.com/DwoWVvN0yp — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 10, 2023

« Vous avez vu Djokovic le faire, vous avez vu Musetti le faire, vous avez vu Fognini le faire. Les gars de la Laver Cup le faisaient chaque fois que je gagnais un point impor­tant. C’est même allé au‐delà du tennis, j’ai vu Hakimi, je crois qu’il l’a fait dans l’un de ses matchs, et je me fais taguer sur les réseaux sociaux tout le temps, des gens qui gagnent un match et qui font ça et raccrochent le télé­phone. Je veux dire, c’est assez drôle pour moi »