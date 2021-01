Rafael Nadal est un joueur de ten­nis qui ne laisse pas indif­fé­rent ceux qui ont la chance de le croi­ser. Dernièrement, un jeune Jordanien n°41 au clas­se­ment junior de l’ITF, Abedallah Shelbayh, a décla­ré lors une inter­view à l’ITF avoir pu s’entraîner avec son idole de tou­jours, Rafael Nadal, au sein de son aca­dé­mie. Il révèle notam­ment que le Marocain lui a fait évo­luer son jeu : « Je vou­lais jouer avec lui dès mon arri­vée à l’académie. Puis un jour Rafa et Carlos Moya ont enten­du par­ler de moi par Toni et j’ai pu jouer avec lui. Je suis très proche de Rafa et Carlos et ils sont très gen­tils, mais c’est étrange de s’en­traî­ner avec son idole. J’ai com­men­cé à jouer au ten­nis de la main droite, puis un jour j’ai vu quel­qu’un qui jouait dif­fé­rem­ment avec sa main gauche. C’était Rafael Nadal. J’ai alors choi­si de jouer de la main gauche. Nadal est si gen­til, il n’est pas du tout arro­gant. C’est un type formidable. »

L’impact du Majorcain sur les jeunes d’au­jourd’­hui n’a déci­dé­ment pas de limite…