Lors de la finale entre l’Argentine et la France, Gilles Simon déjà à la retraite a voulu faire de l’hu­mour et on peut dire que son tweet est plutôt drôle même le souvenir qu’il évoque avait été très doulou­reux pour lui mais aussi pour tous les fans de tennis.

Hier, donc, alors que la France venait d’éga­liser à 2 partout, il a suggéré que c’était le moment pour lui d’en­trer sur le terrain comme il l’avait fait lors d’un terrible match décisif de Coupe Davis face à l’Argentine en 2013.

Vous voulez que je rentre à 2–2 contre l’Argentine ? — Gilles SIMON (@GillesSimon84) December 18, 2022

A cette époque, pétrifié, prati­quant un tennis d’un autre âge, Gilou avait été dominé par le public et un certain Carlos Belocq aussi agressif et volon­taire que les 11 Argentins qui étaient sur la pelouse ce dimanche. Un souvenir horrible même s’il ne s’agis­sait qu’un quart de finale…

J’ai mal — Gilles SIMON (@GillesSimon84) December 18, 2022

Par la suite comme nous tous après la défaite, Gilles a clôt le débat avec un autre tweet qui résumé l’état d’es­prits des supporters.