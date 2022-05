Gilles Simon s’est forcé­ment exprimé sur le cas Jo‐Wilfried Tsonga qui va arrêter sa carrière après ce Roland‐Garros. Lors du média day, il a donc rendu hommage à son collègue : « Il jouait pas trop mal cet hiver. Et puis fina­le­ment, un peu pareil, des résul­tats déce­vants en début d’année, le clas­se­ment qui recule, se dire que cela va être très compliqué de revenir aussi, que cela demande beau­coup d’ef­forts et que le corps ne le supporte pas, ce n’est pas simple » a expliqué Gillou.

Un témoi­gnage qui contraste avec leur première rencontre. Une première rencontre que Gilles a expliquà nos confrères du maga­zine 40A du groupe So Presse : « Ma première impres­sion avec Jo n’est pas du tout la même. Quand je le rencontre, on est au Pôle France à Poitiers et il ne sait pas jouer au tennis. Je te jure, c’est bizarre : il tient sa raquette au milieu du manche, ne sait pas faire un revers… Il a quand même un gros service naturel, mais il n’est pas forcé­ment parmi les meilleurs. S’il est là, c’est avant tout parce qu’il a un physique hors norme »