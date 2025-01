Après sa victoire en quatre sets contre l’in­vité Tristan Schoolkate (173e mondial) au deuxième tour de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial a été inter­viewé sur le court par John McEnroe, qui l’a inter­rogé sur son tempé­ra­ment calme et posé.

« On peut dire qu’on est peu diffé­rent toi et moi (rires). Cela montre que chacun est diffé­rent, chacun à sa propre menta­lité, j’ai la mienne et je dois dire que je suis plutôt content avec la mienne », a répondu l’Italien, qui a préféré stoppé la conver­sa­tion après avoir été relancé par l’Américain : « Je crois qu’on va arrêter là (rires) »

Excellent moment entre John McEnroe et Jannik Sinner. 👌



Mac : En général, les Italiens sont démons­tra­tifs. Toi, tu arrives à te contrôler telle­ment bien. Comment fais‐tu ?



Une nouvelle séquence assez hila­rante sur le court !