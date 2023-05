Avant d’être repéré par les équipes de Riccardo Piatti pour ses apti­tudes pour le tennis à l’âge de 13 ans, Jannik Sinner était destiné à devenir un excellent skieur.

Interrogé lors d’un récent entre­tien réalisé pour Interview Magazine sur les prin­ci­pales diffé­rences entre les deux sports, le 8e joueur mondial a insisté sur un point fondamental.

« C’est complè­te­ment diffé­rent, mais peut‐être que lorsque vous glissez un peu sur le court, vous gardez l’équi­libre. Mais quand j’étais skieur, j’étais toujours conscient que je pouvais me blesser grave­ment. Au tennis, on peut se casser la cheville, mais on ne peut pas mourir. Au tennis, je peux être nerveux, mais je n’ai jamais peur. C’est la plus grande différence. »