Quelques jours à peine après sa défaite face à Holger Rune en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner s’est déjà envolé pour la Catalogne et l’ATP 500 de Barcelone où il sera confronté à Diego Schwartzman ce mercredi pour son entrée en lice.

Interrogé par les équipes médias de l’ATP en marge du tournoi dirigé par David Ferrer, l’Italien a révélé le joueur qui lui posait le plus de problème sur le circuit. Et sans surprise, le 8e joueur mondial a désigné Daniil Medvedev, joueur contre lequel il ne s’est jamais imposé après six confron­ta­tions dont la dernière fois en finale du Masters 1000 de Miami.

« Il n’y a personne contre qui je n’aime pas jouer, mais celui que je consi­dère comme un très grand défi, et c’est pour cela que je m’en­traîne, est Daniil Medvedev. Dans les matchs confron­ta­tions, je suis loin derrière. Mais c’est un défi auquel j’es­saie de préparer au mieux pour la prochaine fois. »