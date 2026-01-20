AccueilInsoliteSinner, invité à choisir entre Kyrgios et un dictateur : "Pour jouer...
Sinner, invité à choisir entre Kyrgios et un dicta­teur : « Pour jouer au tennis, je prends Nick. Mais pour passer du temps ensemble, honnê­te­ment… je ne sais pas »

S’il a toujours refusé de répondre aux nombreuses attaques de Nick Kyrgios à son encontre, suite à l’af­faire de son contrôle anti­do­page positif et de sa suspen­sion, Jannik Sinner a fina­le­ment décidé de le faire avec subti­lité et humour, et sans vrai­ment le vouloir.

Récemment de passage sur le podcast, Pod Laver Arena, l’Italien a été invité à choisir le meilleur parte­naire de double entre le joueur austra­lien et le dicta­teur nord‐coréen, Kim Jong‐un. 

Et s’il a choisi sans hésiter Nick pour jouer au tennis, il a semblé en revanche beau­coup plus partagé sur le fait de passer un moment ensemble. C’est ce qu’on peut appeler un vrai tacle, mais tout en subti­lité, à l’in­verse fina­le­ment de Kyrgios. 

Interviewer : Nous avons joué à un jeu ici, à Pod Laver Arena. Il s’agit de « Préférez‐vous ? Édition doubles ». Nous affi­chons deux personnes à l’écran et vous nous dites avec laquelle vous préfé­re­riez jouer en double. Aujourd’hui, nous avons Nick Kyrgios et Kim Jong‐un.
Jannik Sinner : Eh bien, pour jouer au tennis, c’est sans hésiter Nick. Je ne veux pas perdre. Mais pour passer du temps ensemble, honnê­te­ment…
Interviewer : Vous n’êtes pas obligé de répondre.
Sinner : Je ne sais pas.
Interviewer : Nous allons passer à autre chose. Nous ne voulons pas vous mettre dans l’embarras avec cette question. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 16:03

