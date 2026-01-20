S’il a toujours refusé de répondre aux nombreuses attaques de Nick Kyrgios à son encontre, suite à l’af­faire de son contrôle anti­do­page positif et de sa suspen­sion, Jannik Sinner a fina­le­ment décidé de le faire avec subti­lité et humour, et sans vrai­ment le vouloir.

Récemment de passage sur le podcast, Pod Laver Arena, l’Italien a été invité à choisir le meilleur parte­naire de double entre le joueur austra­lien et le dicta­teur nord‐coréen, Kim Jong‐un.

Et s’il a choisi sans hésiter Nick pour jouer au tennis, il a semblé en revanche beau­coup plus partagé sur le fait de passer un moment ensemble. C’est ce qu’on peut appeler un vrai tacle, mais tout en subti­lité, à l’in­verse fina­le­ment de Kyrgios.

Jannik was asked who he would partner with for doubles between Nick Kyrgios and Kim Jong‐un 😭



🦊: “Well, playing tennis defi­ni­tely with Nick, I don’t want to lose. But to hang out, honestly…”



🎙️: “You don’t have to answer!” pic.twitter.com/7SVZWRA8JT — jannik files (@jannik_files) January 20, 2026

Interviewer : Nous avons joué à un jeu ici, à Pod Laver Arena. Il s’agit de « Préférez‐vous ? Édition doubles ». Nous affi­chons deux personnes à l’écran et vous nous dites avec laquelle vous préfé­re­riez jouer en double. Aujourd’hui, nous avons Nick Kyrgios et Kim Jong‐un.

Jannik Sinner : Eh bien, pour jouer au tennis, c’est sans hésiter Nick. Je ne veux pas perdre. Mais pour passer du temps ensemble, honnê­te­ment…

Interviewer : Vous n’êtes pas obligé de répondre.

Sinner : Je ne sais pas.

Interviewer : Nous allons passer à autre chose. Nous ne voulons pas vous mettre dans l’embarras avec cette question. »