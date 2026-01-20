S’il a toujours refusé de répondre aux nombreuses attaques de Nick Kyrgios à son encontre, suite à l’affaire de son contrôle antidopage positif et de sa suspension, Jannik Sinner a finalement décidé de le faire avec subtilité et humour, et sans vraiment le vouloir.
Récemment de passage sur le podcast, Pod Laver Arena, l’Italien a été invité à choisir le meilleur partenaire de double entre le joueur australien et le dictateur nord‐coréen, Kim Jong‐un.
Et s’il a choisi sans hésiter Nick pour jouer au tennis, il a semblé en revanche beaucoup plus partagé sur le fait de passer un moment ensemble. C’est ce qu’on peut appeler un vrai tacle, mais tout en subtilité, à l’inverse finalement de Kyrgios.
Jannik was asked who he would partner with for doubles between Nick Kyrgios and Kim Jong‐un 😭— jannik files (@jannik_files) January 20, 2026
🦊: “Well, playing tennis definitely with Nick, I don’t want to lose. But to hang out, honestly…”
🎙️: “You don’t have to answer!” pic.twitter.com/7SVZWRA8JT
Interviewer : Nous avons joué à un jeu ici, à Pod Laver Arena. Il s’agit de « Préférez‐vous ? Édition doubles ». Nous affichons deux personnes à l’écran et vous nous dites avec laquelle vous préféreriez jouer en double. Aujourd’hui, nous avons Nick Kyrgios et Kim Jong‐un.
Jannik Sinner : Eh bien, pour jouer au tennis, c’est sans hésiter Nick. Je ne veux pas perdre. Mais pour passer du temps ensemble, honnêtement…
Interviewer : Vous n’êtes pas obligé de répondre.
Sinner : Je ne sais pas.
Interviewer : Nous allons passer à autre chose. Nous ne voulons pas vous mettre dans l’embarras avec cette question. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 16:03