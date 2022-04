Régulièrement, des vidéos amateurs de points tous plus spec­ta­cu­laires les uns que les autres sortent sur les réseaux sociaux. Tennis TV a eu la bonne idée de les montrer à plusieurs cadors du circuit, comme Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Felix Auger‐Aliassime, Casper Ruud et Jannik Sinner. La séquence donne des réac­tions assez drôles et inté­res­santes à observer.

Et à la fin, les diffé­rents joueurs visionnent certains énormes ratés dont ils sont les auteurs. Sinner a eu le droit à un tweener bien dévissé, à l’Open d’Australie. « Classique. Je vous l’ai dit, je n’ai pas de talent. Vous avez vu d’où je l’ai joué ? Qu’est‐ce que je fais ? Je ne tente­rait plus jamais ça », a répondu en souriant le 12e mondial, dur avec lui‐même.