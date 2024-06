Jannik Sinner fait la couver­ture de l’Equipe Magazine ce samedi ce qui est plutôt logique. En revanche, on est surprise que l’en­tre­tien proposé date de Mars alors même que depuis cette date, la carrière de l’Italien a un peu changé. Il reste qu’il y a certains passages impor­tants qui permettent de bien comprendre la person­na­lité de ce jeune homme qui reste un peu à part.

« C’est vrai qu’au début ce n’était pas simple. J’étais un peu diffé­rent des autres, que ce soit sur le court ou en dehors, plutôt renfermé. Là d’où je viens, les gens se couchent tôt. Alors que la plupart des Italiens restent debout très tard. Beaucoup de choses comme ça. Quand je suis parti dans le sud de l’Italie pour m’en­traîner, j’ai appris le « style italien ». Mais je n’ai jamais cherché à changer pour faire plaisir à qui que ce soit, j’ai fait ce avec quoi j’étais le plus à l’aise. J’essaie en perma­nence d’ap­prendre ce qui fonc­tionne le mieux pour moi, pour mon corps et pour les gens autour de moi. Je suis comme je suis. Si les gens aiment ma façon d’être, tant mieux. Sinon, tant pis. Évidemment, c’est diffé­rent si dans mon entou­rage on me dit que ça ou ça ne va pas. Là, je vais essayer de comprendre et de m’adapter. Mais je ne chan­gerai pas pour des inconnus qui me critiquent »