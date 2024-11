Auteur d’une saison 2024 excep­tion­nelle et angois­sante, en raison de son affaire de dopage, Jannik Sinner prend enfin du repos après avoir remporté un deuxième titre consé­cutif en Coupe Davis à Malaga.

Exceptionnel tennisman, excellent skieur et bon foot­bal­leur, Jannik Sinner s’est essayé au golf dès le début de ses vacances.

L’Italien a joué avec son père et son co‐entraîneur, Daren Cahill.

🙈⛳️ Safe to say Jannik Sinner won’t be turning to profes­sional golf anytime soon



