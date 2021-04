Qualifié pour le deuxième tour de Monte‐Carlo après sa victoire sur Albert Ramos, Jannik Sinner, qui affron­tera Novak Djokovic au prochain match, commence tout douce­ment à devenir une vraie star du circuit. Alors qu’il n’a pas encore 20 ans, le jeune italien est de plus en plus solli­cité pour réaliser diverses inter­views ou vidéos. Une nouvelle cote qui pousse le jeune Jannik à soigner son style, et sa coupe de cheveux…