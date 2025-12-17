Pour évaluer la popularité d’une personne, un des critères qui semble raisonnable à prendre en compte est celui du nombre de vues réalisées sur Wikipedia.
Jannik Sinner domina anche su Wikipedia : per il secondo anno consecutivo è la voce più cercata dagli italiani, anche più dei Papi ! 🤯— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 17, 2025
La top 10 delle ricerche aggiornata a novembre 2025 (con Alcaraz all’8° posto):
1) Jannik Sinner – 3.877.370 visite
2) Papa Francesco -… pic.twitter.com/Jms4scBTzv
C’est le travail effectué par un confrères italien et ce n’est pas un hasard de voir Jannik qui détrône carrément le pape.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 11:50