L’Union astro­no­mique inter­na­tio­nale a accepté une demande assez « drôle » d’un groupe d’as­tro­nomes de Florence en Toscane. Un aste­roïde qui se balade entre Jupiter et Mars portera donc le nom du joueur italien.

« Nous souhai­tions dédier cet asté­roïde à Jannik Sinner. Non seule­ment pour ses extra­or­di­naires succès spor­tifs, qui placent l’Italie au sommet du tennis mondial, mais aussi pour les valeurs de rési­lience, d’équité et d’en­ga­ge­ment absolu qu’il mani­feste sur et en dehors des courts. À l’instar d’une comète ou d’un corps céleste fixe, Sinner repré­sente un modèle inspi­rant pour les nouvelles géné­ra­tions. Désormais, sa gran­deur est inscrite parmi les étoiles »