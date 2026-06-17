L’Union astronomique internationale a accepté une demande assez « drôle » d’un groupe d’astronomes de Florence en Toscane. Un asteroïde qui se balade entre Jupiter et Mars portera donc le nom du joueur italien.
« Nous souhaitions dédier cet astéroïde à Jannik Sinner. Non seulement pour ses extraordinaires succès sportifs, qui placent l’Italie au sommet du tennis mondial, mais aussi pour les valeurs de résilience, d’équité et d’engagement absolu qu’il manifeste sur et en dehors des courts. À l’instar d’une comète ou d’un corps céleste fixe, Sinner représente un modèle inspirant pour les nouvelles générations. Désormais, sa grandeur est inscrite parmi les étoiles »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 10:45