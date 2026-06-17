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Sinner sera bientôt un aste­roïde qui se ballade entre Jupiter et Mars…

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

L’Union astro­no­mique inter­na­tio­nale a accepté une demande assez « drôle » d’un groupe d’as­tro­nomes de Florence en Toscane. Un aste­roïde qui se balade entre Jupiter et Mars portera donc le nom du joueur italien.

« Nous souhai­tions dédier cet asté­roïde à Jannik Sinner. Non seule­ment pour ses extra­or­di­naires succès spor­tifs, qui placent l’Italie au sommet du tennis mondial, mais aussi pour les valeurs de rési­lience, d’équité et d’en­ga­ge­ment absolu qu’il mani­feste sur et en dehors des courts. À l’instar d’une comète ou d’un corps céleste fixe, Sinner repré­sente un modèle inspi­rant pour les nouvelles géné­ra­tions. Désormais, sa gran­deur est inscrite parmi les étoiles »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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