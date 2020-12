Une plage, et un dressing code bien calé, les Américains ne rigolent pas quand il s’agit de fêter le mariage d’une star. Et Jack Sock est une star outre-atlantique. Son mariage avec une ex pom-pom girl professionnelle a ému pas mal de monde. Du coup, la photo publiée récemment sur le sable n’a ni étonné, ni choqué, il faut dire qu’elle est dans les « classiques » pour ce type d’évènement…