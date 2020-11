Alors qu’elle était promise à un brillant avenir dans le tennis, la Russe Sofya Zhuk, lauréate de Wimbledon juniors en 2015, a dû subitement stopper sa très jeune carrière à cause de graves blessures, dont une au dos jugée comme une « cause perdue ».

« Je pense simplement que les gens ne peuvent tout simplement pas accepter que je me trouve épanouie en dehors du tennis, que je puisse vivre heureux sans sport et ne pas sombrer dans la dépression. J’aimais le tennis mais j’en suis arrivée au point où je voulais vivre sans douleur et être mentalement capable de vivre librement et de penser à ma santé et à mon avenir », a récemment déclaré la native de Moscou à Russia Today.

Depuis, la jeune femme a préféré laisser le tennis derrière elle et se consacre désormais au mannequinat. Une branche dans laquelle elle semble avoir un certain avenir…