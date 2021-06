Lorenzo Sonego réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière. Demi‐finaliste à Rome, il a peut‐être déjà trouvé sa recon­ver­sion. Le 26ème joueur mondial a publié jeudi « un solo secondo », sa première chanson.

Sonego vient concur­rencer Corentin Moutet qui, récem­ment, a publié un EP de 10 morceaux de rap. La musique proposée par l’Italien semble diffé­rente, peut‐être plus entrai­nante et plus dansante.

A vous de juger si Sonego est aussi à l’aise avec un micro qu’avec une raquette.