Pour la première fois depuis 2004, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic n’étaient sur la ligne de départ d’un Masters 1000, à Miami fin mars‐début avril. Le Big 3 acte désor­mais toute sa prépa­ra­tion pour les Grands Chelems et l’as­sume. Alors cette situa­tion pour­rait se repro­duire, et elle plaît à Lorenzo Sonego qui a utilisé une compa­raison amusante…

« Les phéno­mènes ne manquent pas les gros tour­nois, alors ne pas les avoir dans les parages, disons que c’était un soula­ge­ment. Un peu comme quand, enfant, vous avez la maison libre sans les parents », a ironisé l’Italien au micro de la Gazzetta.

Il a égale­ment estimé que Daniil Medvedev allait devenir le leader du circuit lorsque les trois monstres se retireront.

« Il a déjà dépassé Federer et Nadal au clas­se­ment ATP. Il est certai­ne­ment le plus fort et le plus régu­lier. »