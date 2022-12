Boris Becker est libre.

Condamné à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale en avril dernier, l’an­cien vain­queur de Wimbledon, qui purgeait jusqu’à présent sa peine au centre péni­ten­tiaire d’Huntercombe, dans la banlieue de Londres, a été libéré ce jeudi matin grâce à une condi­tion qui permet à un étranger condamné à une peine de plus de 12 mois de prison d’être éligible à une expul­sion du terri­toire britannique.

Mais ce n’est pas tout. Puisque d’après plusieurs médias britan­niques, Becker aurait été rapa­trié vers son pays d’ori­gine, l’Allemagne, à l’aide d’un jet privé payé par une société audio­vi­suelle. Et cette société n’est autre que le géant améri­cain Apple qui vient dans le même temps d’an­noncer la sortie prochaine d’un « évène­ment docu­men­taire en deux parties concer­nant Boris Becker. »

Sur son site internet, Apple TV précise même que « Les cinéastes osca­risés ont eu un accès privi­légié à Becker pendant plus de trois ans, jusqu’à fin avril 2022, date à laquelle il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissi­mulé des actifs et des prêts pour éviter de payer ses dettes. La série présente une série d’en­tre­tiens person­nels avec Becker, y compris une conver­sa­tion exclu­sive avec le cham­pion la semaine de sa condam­na­tion, aux côtés de membres de sa famille immé­diate et de stars du tennis, notam­ment John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander et Michael Stich. »

Un docu­men­taire permettra sans doute à « Boum‐Boum » de se refaire un peu la cerise finan­ciè­re­ment, avant très proba­ble­ment d’ac­cepter un poste au sein de la fédé­ra­tion alle­mande de tennis.