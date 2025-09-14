Le joueur hongrois Spiros a inventé un nouveau coup et si nos confrères de Tennis Legend parle de génie, d’autres observateurs ne sont pas du même avis.
Après le service à la cuillère qui n’est plus une surprise, le Hongrois a donc décidé d’innover avec un coup venu de nulle part mais qui ressemble à celui des enfants qui débutent dans les fameuses écoles de tennis.
What is this serve ? 😳— We Are Tennis (@WeAreTennis) September 13, 2025
🎾 Zsombor Pirospic.twitter.com/blnNjESrdL
Curieux ou pas, ce geste a surpris son adversaire l’Autrichien Lukas Neumayer qui a carrément concédé un ace, sûrement l’ace le plus fou jamais vu dans le tennis.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 09:45