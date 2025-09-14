AccueilInsoliteSpiros invente un "ace" venu de nulle part, son adversaire humilié a...
Spiros invente un « ace » venu de nulle part, son adver­saire humilié a failli exploser

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Le joueur hongrois Spiros a inventé un nouveau coup et si nos confrères de Tennis Legend parle de génie, d’autres obser­va­teurs ne sont pas du même avis. 

Après le service à la cuillère qui n’est plus une surprise, le Hongrois a donc décidé d’in­nover avec un coup venu de nulle part mais qui ressemble à celui des enfants qui débutent dans les fameuses écoles de tennis.

Curieux ou pas, ce geste a surpris son adver­saire l’Autrichien Lukas Neumayer qui a carré­ment concédé un ace, sûre­ment l’ace le plus fou jamais vu dans le tennis.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 09:45

