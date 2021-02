On le sait tous, le père de Novak pro­fite sou­vent d’une belle vic­toire de son fils pour s’ex­pri­mer dans les médias. Le pro­blème réside dans le fait qu’il a vrai­ment du mal à se conte­nir. De ce fait, ses pro­pos deviennent cari­ca­tu­rales et ne favo­risent pas le calme. Récemment Blick a repris des pas­sages d’un entre­tien accor­dé au jour­nal serbe « Kurir » et c’est vrai que cela peut faire peur. Srdjan Djokovic, excé­dé par le fait que l’on puisse dou­ter de la noto­rié­té de son fils explique : « Toutes les per­sonnes nor­males du monde l’aiment. Vous êtes‐vous déjà deman­dé pour­quoi il joue le mieux en Chine ? Il y res­sent de l’a­mour, du vrai amour. Quelque chose qu’il n’a pas le droit de vivre en Occident. En Occident, ils pensent qu’eux seuls existent, mais ils ne repré­sentent qu’un cin­quième du monde. Chine, Inde, Russie, Brésil, Afrique, Novak est une divi­ni­té par­tout » affirme Srdjan. Si ces pro­pos n’en­gagent que lui, la suite est plus effrayante : « Au pire moment pour le peuple serbe, il a été envoyé par Dieu pour mon­trer que nous sommes un peuple nor­mal et non un peuple d’as­sas­sins et de sauvages. »